زيباري: خلاف الاتحاد الاخير بسبب صراع الاجنحة وتشكيل الحكومة يمضي لمن يرغب بالمشاركة

قال القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، ان صراعا داخل الاتحاد الوطني كان السبب بعد التصويت لصالح رئيس اقليم كوردستان خلال الجلسة السابقة لبرلمان الاقليم.

وانتخب برلمان اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني رئيسا للاقليم في جلسة شهدت غياب الاتحاد الوطني بالرغم من توقيعه قبل مدة قصيرة اتفاق تشكيل الحكومة ورئاسة الاقليم مع الحزب الديمقراطي.

وارجع الاتحاد موقفه لعدم حسم مسألة محافظة كركوك مع الحزب الديمقراطي.

إلا ان هوشيار زيباري قال لصوت امريكا، “ان عدم مشاركة الاتحاد بجلسة التصويت على رئيس الاقليم لم يكن بسبب مشكلة كركوك، بل بسبب صراع داخل اجنحة الاتحاد ومحاولو كل طرف تحقيق مكاسب اكثر”.

وتابع، “ان قرار الاتحاد بعدم المشاركة بجلسة البرلمان لم يكن مدروسا، ولم نبلغ به نهائيا حتى قبل الاجتماع، آمل ان يتم تصحيح هذا الخطأ. فلو كان مام جلال متواجدا لما شهدنا مثل هذه الحالات”.

وبين زيباري، “ان العملية السياسية في كوردستان لن تتوقف او تتعطل بسبب طرف، بل ستمضي، كما سيتم تكليف الحكومة الجديدة التي ستتشكل بنهاية الشهر السادس بالاطراف الراغبة للمشاركة فيها”.

ويمتلك الحزب الديمقرطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني أكبر كتلة في البرلمان وله 45 عضوا بينما للاتحاد الوطني 21 من اصل 111 برلمانيا.