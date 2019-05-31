فاعل ومُنفعل!!

كلمتان يرددهما المفكرون العرب , وما تمكنوا على مدى عقود وعقود من إحداث التغيير اللازم للإنتقال الحضاري المعاصر في البلاد العربية.

فهم يتحدثون عن تفعيل العقل , والعقل الفاعل والمنفعل , وغير ذلك من المصطلحات التي لا تطعم من جوع ولا تؤمّن من خوف , وإنما تبدو وكأنها هذيانات اليائسين الذين لا يجيدون غير الكلام والتخريجات التسويغية للإستكانة والتأسن المرير.

والبعض يريد إستحضار إبن رشد وما جاء به من أفكار وطروحات في القرن الثاني عشر والذي ركز على إعمال العقل في النص الديني , وكأن الحياة دين وحسب , ويغفلون التطورات الهائلة التي حصلت في مسيرة البشرية منذ ذلك الحين , فإبن رشد ربما لا يصلح لهذا الزمان الذي تسيد فيه التفكير العلمي والبحث العلمي وتنامت المعارف إلى مستويات مطلقة.

وموضوع تفعيل العقل في النص الديني لن يقدم ولن يؤخر , لأن العقل لا يمكن تفعيله في المعتقدات التي هي إنتماءات عاطفية إنفعالية شديدة عمياء , لا ترى ولا تسمع ولا تفقه إلا ما يؤازر إنفعاليتها وإلتصاقيتها وإنتمائيتها الهوجاء لما تعتقده وتترسخ فيه وتراه.

فالعقل العربي فاعل في النص الديني وبسبب هذا التفعيل وُجِدَت المذاهب والفرق والجماعات , والفلسفة التي أدخلها المأمون إلى العرب بترجمة كتب اليونان , هي التي فعّلت العقول وأوجدت التعددات الإعتقادية والتصورات التأويلية التي لا تنتهي , وبسبب ذلك كفّر الغزالي الفلاسفة في كتابه تهافت الفلاسفة , وحاول إين رشد الرد عليه بكتب تهافت التهافت وفصل المقال ومناهج الأدلة , لكنه لم ينجح , وتم إخراجه من الوعي العربي وعاش في الوعي الغربي , فأطلق العقل عندهم لأنه لم يكن متصلا بالنص الديني وحسب , وإنما لمواجهة الطبيعة والتحديات الأخرى التي أوصلت الغرب إلى التفكير العلمي , والبحث الجاد الذي يساهم في حل المشكلات.

فالمطلوب هو التفكير العلمي والبحث العلمي , فعندما تنتشر ثقافتهما وتتراكم الخبرات في ميادينهما يتأكد العقل ويبدع ويشارك في بناء الحضارة الإنسانية.

إن تمحور المفكرون العرب حول موضوع تفعيل العقل , والعقل الفاعل والمنفعل , إنطلاقا من رؤى إبن رشد في القرن الثاني عشر في الأندلس , عبارة عن دوران في دائرة مفرغة , لن توصل إلى نتيجة حضارية نافعة.

وهي تعبيرات إستهلاكية لحالات عفا عليها الزمن , وكأنهم يستحضرون الماضي الذي يدّعون بأنهم يريدون تجاوزه والتفاعل مع المستقبل , فإبن رشد مضى عليه ثمانية قرون , ولا يمكن التوهم بأن الأمة متأخرة عن الدنيا بثمانية قرون وعليها أن تبدأ من حيث إنتهى إبن رشد , ففي هذا تكسير وتنكيس لإرادة الأمة وإفهامها بالإنهزامية والتراجعية.

د. صادق السامرائي