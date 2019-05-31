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قتلى وجرحى بسلسلة تفجيرات هزت كركوك

استهدفت مركزي تسوق ومتاجر
بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»
قالت مصادر طبية إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 18 آخرون في سلسلة تفجيرات هزت مدينة كركوك العراقية، اليوم (الخميس).

وأعلن الجيش العراقي، في بيان، أن 6 عبوات ناسفة بدائية على الأقل انفجرت في المدينة الواقعة شمال البلاد، بينما تمكنت قوات الأمن من تفكيك عبوتين أخريين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مواقع التفجيرات شملت مركزين للتسوق وثلاثة متاجر.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات لكن تنظيم « داعش» ينشط بالمنطقة. وأعلن العراق في ديسمبر (كانون الأول) 2017 انتصاره على التنظيم الذي سيطر في السابق على مساحات كبيرة من البلاد. لكن التنظيم تحول إلى شن هجمات على غرار حرب العصابات بهدف تقويض حكومة بغداد.

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