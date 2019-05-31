قوة امنية تمنع فريق قناة NRT عربية من التصوير في جنوب بغداد

٣١/٥/٢٠١٩

منعت قوة امنية، فريق برنامج “الدنيا بخير” لقناة NRT عربية، من التصوير في منطقة أبو دشير جنوب بغداد يوم امس الخميس.

الزميل عزيز الربيعي مقدم البرنامج، قال لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، انه “و زملاءه كانوا في مهمة لتصوير حلقة في منطقة (ابو دشير) جنوب العاصمة و استحصلوا جميع الموافقات الرسمية اللازمة للتصوير لمدة يومين، وتم السماح لنا بالتصوير اول أمس الأربعاء مضيفا ” الا اننا عندما عدنا امس الخميس لإكمال التصوير فوجأنا بالمنع من قبل السيطرة الرئيسية وعند تذكريهم بالموافقات المستحصلة سمح لنا بالدخول ثم عاودو الاتصال بنا وابلغونا بالخروج من المنطقة فورا، و الامتناع عن التصوير مهددين باستخدام القوة لاخراجنا في حال لم نقم بذلك، و تفاجئنا حين الخروج من السيطرة ذاتها بإيقافنا و التعامل معنا بطريقة سيئة”.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، تستنكر ما تعرض له الزملاء في قناة NRT عربية و تدعو الجهات الامنية و قيادة عمليات بغداد، الى تعيين جهة محددة بإصدار الموافقات الخاصة بالموافقات المتعلقة بالإعلام وعدم التعرض و العرقلة المتكررة التي يتعرض لها الاعلاميين من قبل العناصر الامنية.