قيادي بالدعوة يعلن تنازل العبادي وانسحابه من جميع مناصبه بالحزب

أكد القيادي السابق في حزب الدعوة، صلاح عبد الرزاق، الجمعة (31 ايار 2019)، انسحاب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي من مناصبه القيادية في الحزب وبقائه عضواً فيه.

وقال عبد الرزاق في حديث إن “استقالة العبادي صحيحة ولكن ليس من حزب الدعوة، وانما من القيادة فقط، وهو باقٍ في الحزب، لكن لن يرشح بالقيادة في المؤتمر القادم ويبقى كعضو في الدعوة في المكتب السياسي”.

واكد “وجود رفض للقيادة الحالية لما سببته من تصدع لحزب الدعوة بعد تسلم العبادي لرئاسة الوزراء والطريقة التي جاء بها وانه لم ينتخب لا من الشورى ولا من القيادة، ما سبب مشكلة”.

وأشار عبد الرزاق إلى أن “استقالة العبادي من المناصب القيادية إيجابية، لغرض الخروج من الأزمة بأفضل ما يمكن”.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة، تظهر انسحاب وتنازل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، من جميع مناصبه في حزب الدعوة.

وادناه نص الوثيقة التي تظهر انسحاب وتنازل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي من جميع المناصب القيادية في حزب الدعوة، ولم يتسن لنا التأكد من صحتها.