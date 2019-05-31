مؤكدا الاقتصاص من مرتكبيها.. الجبوري يدين التفجيرات الإرهابية في كركوك

دان محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري في بيان التفجيرات الارهابية الذي ضربت مدينة كركوك، واستهدفت المدنيين العزل الذين خرجوا من دور العبادة ،او للتسوق استعدادا للاحتفاء بعيد الفطر المبارك، موكدا ان استهداف امن مواطني كركوك الذين انعم الله عليهم بالامن والسلام طيلة الاشهر الماضية بفضل اداء قواتنا البطلة ،ووعي ومسؤولية مواطنينا يدعوننا لكي نوكد ان امن وسلامة مواطني كركوك هو خط احمر لا يمكن تجاوزه وتعمل قواتنا البطلة الان للوصول الى منفذي هذه الهجمات الغادرة والقصاص منهم وتقديمهم للقضاء العادل.

ودعا محافظ كركوك الاطراف السياسية الى الابتعاد عن التصريحات المتشنجة التي تعمل على تازيم الوضع في كركوك. وطالب محافظ كركوك رئيس اللجنة الامنية ،مكونات كركوك كافة للوقوف مع القوات الامنية والإبلاغ عن الحالات المشبوهة وتفويت الفرصة على من له نية للاصطياد بالمياه العكرة.