محكمة السليمانية تعلن الافراج عن المتهمين بقضية البرلمانية بينهم شاسوار عبد الواحد

اعلنت رئاسة محكمة السليمانية يوم الخميس عن الافراج عن جميع المتهمين في قضية البرلمانية شادي نوروز بينهم زعيم حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد.

واوضحت الرئاسة في بيان اليوم، انه بعد استكمال قاضي تحقيق اسايش السليمانية التحقيقات اللازمة مع المتهمين قرر الافراج عنهم .

واضاف البيان انه تقرر اليوم المصادف 30 من شهر ايار في عام 2019 الافراج عن المتهمين بكفالة مالية لحين موعد اجراء محاكمتهم.

واصدر قاضي جهاز الامن الاسايش في مدينة السليمانية في وقت سابق من اليوم قرارا يقضي بالإفراج عن زعيم حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد بكفالة مالية.

وقال مصدر قضائي ان القضاء والاسايش قررا الافراج عن عبد الواحد و11 متطوعا عن الحراك بكفالة مالية.

واوضح المصدر ان القضاء قرر منع السفر عن عبد الواحد والمتطوعين على ان يحضروا في اي وقت يتم استدعاؤهم فيه للتحقيق.

وكان امن السليمانية- الاسايش قد القى القبض في يوم 16 من شهر ايار الجاري عبدالواحد، بعد دعوى قضائية مقامة ضده.

وعرض جهاز “الاسايش” اعترافات للسكرتير الخاص ل عبد الواحد ومعه اربعة اخرون في قضية تهديد عضو برلمان الاقليم عن الحراك شادي نوروز بنشر فيديو فاضح لها.

ويتعرض الحراك الى هزة سياسية بعد ان اعلنت البرلمانية شادي نوروز تلقيها تهديدا من مقربين من عبد الواحد بفضحها عبر نشر تسجيل فيديوي يظهرها عارية، قائلة ان قيادة الحراك لديها تسجيلات عن الحياة الخاصة للقيادات التي لبت دعوة لحضور احد الاجتماعات ومكثت في شقق القرية الالمانية، و”جافيلاند” حيث تم تصويرهم هناك بشكل سري وبكاميرات خفية.

وكانت قوات الامن الاسايش القت القبض نهاية شهر نيسان الماضي على السكرتير الخاص لزعيم حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد على خلفية شكوى تقدمت بها عضو برلمان اقليم كوردستان شادي نوزاد.

وكان جهاز مكافحة الارهاب في السليمانية قد افاد في 25/4/2019 بالعثور على كامرتين سريتين بشقة نوروز في مدينة السليمانية.

يشار الى ان هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اعتقال زعيم حراك الجيل الجديد اذ سبق ان تم اعتقاله في نهاية عام 2017 لدى وصوله مطار السليمانية عائدا من لندن بتهمة تحريض السكان في اقليم كوردستان ضد الحكومة.