مستشار الحلبوسي يؤكد تهديد الاخير: حزب الله العراق هدد اعلى سلطة في البلاد

اكد المستشار في مجلس النواب العراقي صباح الكربولي، يوم الخميس، تعرض رئيس البرلمان محمد الحلبوسي للتهديد من قبل حزب الله العراق.

وقال الكربولي “فعلا الحلبوسي تلقى تهديدا من قبل حزب الله العراق بسبب موقفه من الصراع الأميركي الإيراني، وهذا ما سمعناه من قبل مقربين منه وحتى وسائل اعلام تلقت هذه الانباء”.

وبين ان “الرسالة التي وصلت الى الحلبوسي كانت بـفورمة -كتاب رسمي- من حزب الله العراق، بمعنى ان هذه الجهة هي من ارسلت التهديد الى رئيس مجلس النواب العراقي”، مضيفا ان “هذا مسألة خطيرة، كون الحلبوسي يمثل اعلى سلطة تشريعية رئاسية في العراق، فكيف يهدد بهذه الطريقة”.

وتحدثت قناة العربية المملوكة سعوديا أن عناصر مسلحة تمكنت من إرسال رسالة تهديد بالقتل حملت شعار وختم حزب الله العراق، من خلال اعتراض سيارة سكرتير الحلبوسي في إحدى شوارع العاصمة بغداد وطلبت منه تسليم الرسالة بشكل شخصي لرئيس مجلس النواب.

وتفيد العربية بأن الشخص الذي اعترض سيارة سكرتير الحلبوسي يعرف باسم أبو حيدر وهو من قيادات حزب الله العراق.