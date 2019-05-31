نجم الدين كريم يرد على برلمانيين بشأن 50 مليون دولار من اموال كركوك

فنّد نجم الدين كريم محافظ كركوك المقال من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد يوم الخميس مزاعم برلمانيين عن كتلة التغيير بما يخص ايداعه 50 مليون دولار من اموال البترودلار المخصصة لمحافظة كركوك لحسابه الخاص.

وذكر المكتب الاعلامي في بيان اليوم انه “خلال الايام الماضية قام عدد من برلمانيي حركة التغيير وهما (علي حمه صالح عضو برلمان كوردستان وكاوه محمد مولود العضو في برلمان العراق) بكيل سيل من الاتهامات الباطلة التي تستهدف شخص نجم الدين كريم والخاص باموال البترودولار لمحافظة كركوك وادعائهما بانه تم ايداع مبلغ وقدره (٥٠) مليون دولار بحساب خاص به وباسمه شخصيا.

واضاف البيان ان بعض الوسائل الاعلامية تناولت تلك الادعاءات الباطلة والتي لا تستند الى سوى تلك الاوقايل والادعاءات الكاذبة ودون التاكد من الحقائق الملموسة قبل نشرها وبثها للراي العام وبخاصة لمواطني كركوك وشعب كوردستان التي يراد منها التاثير عليها والنيل من شخص نجم الدين كريم لذا استوجب ايضاح وكشف بعض الحقائق.

واوضح البيان انه ومع ظهور تنظيم داعش الارهابي في حزيران عام ٢٠١٤ واحتلاله للعديد من المحافظات والمدن اوقفت الحكومة العراقية جميع الاموال المخصصة لمحافظة كركوك وتعرضت الى ازمة مالية حادة مع التحديات التى واجهتها ولكن بعد جهود حثيثة ومكثفة من لدن محافظ كركوك نجم الدين كريم مع حكومة اقليم كوردستان اثمرت عن تفهم رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان (نيجيرفان البارزاني) لوضع كركوك والتي نتج عنها اتفاق يقضي بتخصيص (١٠) ملايين دولار شهريا كحصة شهرية لكركوك من عائدات البترودلار مخصصة للمحافظة وذلك الاتفاق دخل حيز التنفيذ بتاريخ ١\١\٢٠١٦ ومن خلال تلك الاموال تم ادامة المشاريع والخطط الاستراتجية لادارة كركوك وبالاخص في مجال الطرق والجسور منها جسر الشهيد شيركو في ناحية شوان وجسر الشهيد علي العسكري في مركز المدينة وجسر الشهداء المعلق في جنوب المدينة بالاضافة الى بناء العشرات من المؤسسات الصحية والتربوية ووفق احدث التصاميم النموذجية والعصرية بالاضافة الى استغلال نلك الاموال في ابواب خدمية شتى ومن هنا نوضح بالادلة والوثائق بعض الحقائق الاتية:

١- ليس هناك اي حساب شخصي باسم نجم الدين كريم في بنك كورستان الدولي في اربيل ولكن وبموافقة رئيس مجلس وزراء العراق وبموجب كتاب محافظة كركوك الرسمي المرقم ٨٠١ في ١\٢\٢٠١٦ والكتاب المرقم ١٦٦٧ في ١\٣\٢٠١٦ واالموجه الى مكتب السيد وزير المالية العراقي تم ابلاغهم في استلام تلك المبالغ والمخصصة من عائدات البترودولار لمحافظة كركوك من من قبل حكومة اقليم كوردستان وايداعها في حساب خاص لمحافظة كركوك وليس باسم المحافظ.

٢- تم اتخاذ جميع الطرق القانونية والادراية لفتح الحساب الخاص باموال البترودولار في بنك كوردستان ونقل تلك الاموال لاحقا الى بنك الرشيد فرع واحد حزيران في كركوك والتابعة الى وزارة المالية العراقية

٣- تم صرف تلك المبالغ في تنيفيذ المشاريع الاستراتيجية والخدمية ووفق الاليات الاداراية والقانونية المتعارف عليها

٤- وبموجب االكتاب الرسمي الصادر من البنك المركزي دائرة الاحصاء والمرقم (٤٨٦٠ في ١٥\٨\٢٠١٨) ان مبلغا وقدره (٥١١٧٤٩٢٠) واحد وخمسين مليون ومئة واربع سبعيا الف وتسعمائة وعشرون دولارا قد تم نقله من حساب محافظة كركوك الى البنك المركزي العراقي تعاد لاحقا الى ذاك الحساب الخاص بمحافظة كركوك. لذا نوضح ان السيد النائب عن حركة التغيير في برلمان العراق (كاوه محمد مولود) اما ان يكون غافلا او لا يفهم سياقات عمله البرلماني او غير مدرك ان احد اخر من رفاقه في برلمان كوردستان (علي حمه صالح) قد بث تلك الانباء والمعلومات الخاطئة والغير صحيحة والتي حكم عليه من قبل محكمة استئتناف هولير بدفع مبلغ وقدره (٢٠) مليون دينار عراقي بتهمة الادعاء الكاذب وحسمت تلك القضية لصالح الدكتور نجم الدين كريم وتم ابلاغه ايضا بعدم تكرار بث الادعاءات الباطلة والتصريحات الكاذبة لذا نعلن للراي العام باننا سوف نتبع الاجراءات القانونية وسوف نلجا للمحاكم مجددا ونرفع ضد النائب (كاوه محمد مولود) شكوى قانونية لكي لا بستطيع مجددا من نشر وبث اخبارا ومعلومات باطلة.