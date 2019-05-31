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نيجيرفان بارزاني يتطلع للعمل مع الحكومة البريطانية تعزيزاً للشراكة

رد الرئيس المنتخب لإقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الخميس، على تهنئة رئيسة وزراء بريطانيا له، مبيناً أن إقليم كوردستان سيظل ينظر إلى بريطانيا كشريك ستراتيجي.

وقال بارزاني في تغريدة له على موقع تويتر، في رد على تهنئة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي له “شكراً تيريزا ماي على كلماتك القيمة. إن إقليم كوردستان يرى بريطانيا شريكاً ستراتيجياً له”.

وأضاف بارزاني “أتطلع شخصياً للعمل مع حكومتك وفريقك في إقليم كوردستان، على تعزيز العلاقات الثنائية في المستقبل”.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قدمت يوم الأربعاء تهانيها لنيجيرفان بارزاني بمناسبة انتخابه لرئاسة إقليم كوردستان.

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