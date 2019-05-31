نيجيرفان بارزاني يرد على عبدالمهدي ويعلن أولويات رئاسته لكوردستان

قال رئيس اقليم كوردستان المنتخب نيجيرفان بارزاني انه سيركز برئاسته على توطيد العلاقة بين بغداد والاقليم.

ونشر بارزاني تغريدة على حسابه بتويتر ردا على تهنئة رئيس الحكومة العراقي عادل عبدالمهدي، “اشكركم جزيل الشكر و الامتنان على تهنئتكم الحارة و مشاعركم الأخوية، ستكون هذه بداية مرحلة جديدة و أحاول ان اركز على الأولويات و توطيد العلاقات بين أقلیم کوردستان وبغداد”.