إدراج “إرهاق العمل” ضمن قائمة الأمراض رسميا.. تعريف و3 أبعاد

لأول مرة بعد سنوات من الجدل، أعلنت منظمة الصحة العالمية إدراج إرهاق العمل ضمن قائمة التصنيف الدولي للأمراض والمشكلات الصحية.

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إرهاق العمل أصبح مرضًا

وجاء هذا الإعلان من منظمة الصحة العالمية بعد عقود من النقاش بين المتخصصين والخبراء فيما يتعلق باعتبار الإرهاق الوظيفي حالة مرضية يجب التعامل معها.

وحددت منظمة الصحة العالمية تعريفًا للإرهاق الوظيفي أو المهني وهو “متلازمة ناتجة من الإجهاد المزمن في مكان العمل لم يتم التعامل معها بنجاح”.

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تعريف إرهاق العمل

وأوضحت منظمة الصحة ثلاثة أبعاد يتميز بها الإرهاق الوظيفي وهي؛ استنزاف الطاقة أو استنفادها، زيادة مشاعر السلبية أو المخاوف المتعلقة بالوظيفة، تراجع الكفاءة المهنية.

وتابعت المنظمة في تعريفها للإرهاق الوظيفي: “لا يجب إسقاط تعريف الإرهاق المهني على مجالات الحياة الأخرى”.

ويستخدم التصنيف الدولي للأمراض والمشكلات الصحية في معرفة الاتجاهات والإحصاءات الصحية باعتباره دليلا إرشادياً شاملاً للمؤسسات الصحية حول العالم.