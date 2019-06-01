اردوغان يبلغ بارزاني هاتفيا بدعم تركيا لرئاسته

اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن دعم بلاده لترؤس نيجيرفان بارزاني رئاسة اقليم كوردستان.

جاء ذلك باتصال هاتفي اجراه اردوغان مساء الخميس مع بارزاني.

وأكد أردوغان استمرار دعم الجمهورية التركية لإقليم كوردستان والعراق ونيجيرفان بارزاني في منصبه الجديد.

وقدم دعوة لبارزاني لزيارة تركيا لتوطيد العلاقة وتبادل وجهات النظر.

من جهته اكد بارزاني استعداد إقليم كوردستان لتعزيز العلاقات مع في جميع المجالات.