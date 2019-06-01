الاتحاد الوطني يكشف حقيقة انسحابه من الاتفاق مع الديمقراطي ويدعو لتطبيع الأوضاع بكركوك

كشف نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول، اليوم السبت، حقيقة انسحاب حزبه من الاتفاق مع الحزب الديمقراطي بشأن حكومة إقليم كردستان، فيما دعا إلى “تطبيع” الأوضاع في كركوك بـ”أسرع وقت”.

وقال رسول في مؤتمر صحفي، على هامش الاحتفال بذكرى تأسيس الاتحاد الوطني، إن “الانباء التي تحدثت عن تراجع الاتحاد الوطني عن اتفاقه مع الحزب الديمقراطي حول كركوك غير صحيحة”، مبينا: “قبل فترة تقرر أن اقوم أنا ومسعود بارزاني بحسم ملفي كركوك وبغداد حسب الاتفاق المبرم بين الحزبين لتشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كردستان”.

وأضاف: “عندما التقيت بارزاني تحدثنا عن حسم موضوع كركوك وانتخاب المحافظ، دون أن يرد خلال حديثنا الثنائي اسم أي شخص لتسلم منصب محافظة كركوك”، مؤكد أن “مانشر في وسائل الاعلام حول ورود بعض الاسماء غير صحيح”.

ولفت نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، إلى أن “كركوك محافظة كبيرة وقضيتها مهمة جدا لدى جميع ابناء شعب كردستان، ويجب تطبيع الاوضاع فيها باسرع وقت”.