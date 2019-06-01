الاكتئاب الحاد: الأسباب والأعراض

الاكتئاب الحاد يُعتبر من المشاكل النفسية التي يجب التعامل معها بحذر وبجديّة. “سيدتي. نت” يطلعكِ في الآتي على أسباب الاكتئاب الحاد والأعراض المرافقة له.

الاكتئاب الحاد: الأسباب

تختفي خلف كل أشكال الاكتئاب الحاد، أسباب مختلفة جدًّا. وقد تكون الأسباب خارجية مثل الحزن الشديد، والإجهاد، ومشاكل مهنية في العمل، أو شخصية خاصة، والشعور بالوحدة… أو أسباب هرمونية مثل (الحمل أو انقطاع الطمث أو مشاكل متعلقة بالغدة الدرقية، أو أسباب جسدية مثل السكتة الدماغية، والتهاب أو عدوى، والقوباء المنطقية… أو لأسباب وراثية . ويجب أن نلاحظ أنّ سبب الاكتئاب قد يكون كذلك، الاستهلاك المفرط للمواد السامّة مثل الكحول أو القنب.

أثبتت دراسة أُجريت عام 2009 كذلك، أنّ سبب الاكتئاب لدى البالغين قد يكون كذلك نتيجة مشاهدة التلفزيون، أو الجلوس أمام الكمبيوتر لفترات طويلة جدًّا، ويبدو ذلك أكثر وضوحًا لدى الرجال منه لدى النساء.

الطبيب فقط يمكنه إجراء تشخيص دقيق لسبب الاكتئاب، وأن يقترح كذلك العلاج الفعّال، لذا يُنصح باستشارة الطبيب بالسرعة الممكنة في حال الاشتباه بأنّ الشخص مصاب بالاكتئاب.