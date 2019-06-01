التركمان يفاتحون عبد المهدي لإرسال مزيد من القوات لكركوك ويجددون موقفهم من البيشمركة

اعلن رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي يوم الجمعة عن عزم جبهته مفاتحة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لإرسال مزيد من القوات الامنية الاتحادية الى محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال الصالحي في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك اللواء الركن سعد حربية، ان “مطلب الاحزاب الكوردية في اعادة انتشار قوات البيشمركة في كركوك مرفوض تماما”.

واضاف انه “سوف تتم مفاتحة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي لارسال المزيد من القوات الاتحادية الى محافظة كركوك لتعزيز الامن فيها والسيطرة على الحدود الادارية كافة لمحافظة كركوك” .

وضربت سلسلة من التفجيرات امس الخميس مركز مدينة محافظة كركوك مما اسفر عن مقتل شخصين واصابة 38 اخرين بجروح بحسب احصائية رسمية اعلنت عنها السلطات الامنية العراقية.