الحزب الإسلامي : وحدة وتكاتف أبناء المحافظة هو الطريق الوحيد لافشال مخططات الارهابيين

مطالباً بمحاسبة المقصرين في حفظ أمن كركوك

عبر الحزب الإسلامي العراقي عن استنكاره الشديد للتفجيرات الإجرامية التي طالت محافظة كركوك ، وخلفت العديد من الضحايا الأبرياء ، منبهاً إلى ان المحافظة تستهدف اليوم في وحدة ابنائها ، وحاضرهم ، ومستقبلهم .

واكد الحزب في تصريح صحفي ، ان هذه التفجيرات الآثمة رسالة واضحة من الجماعات الارهابية ، بهدف اشعال فتيل الفوضى في ارجاء المحافظة ، وجعلها طريقاً دامياً لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة ، مما يستدعي منا اليقظة والحذر للحيلولة دون تحقيق ذلك .

واشار الحزب الى ضرورة مراجعة الخطط الأمنية في المحافظة ، وتكثيف الجهد الاستخباري ، مطالباً بمحاسبة المقصرين الذين لم يقوموا بمهامهم في حفظ أرواح الناس وممتلكاتهم .

كما دعا الشارع الكركوكي الى الوحدة والتكاتف لانهما الطريق الوحيد لحماية محافظتهم ، مبتهلاً الى المولى عز وجل أن يرحم الشهداء ، ويشافي الجرحى ، ويحفظ كركوك العزيزة ، لتبقى كما عهدها الجميع عراقاً مصغراً ، تتجلى فيه كل معاني المودة والمحبة .