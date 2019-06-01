الحكومة العراقية تبدي موقفا من التصريحات الاخيرة لترامب عن حرب ضد ايران

وصف وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم يوم الجمعة التصريحات الاخيرة لرئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب بشأن عدم نية بلاده في شن حرب ضد ايران “خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وقال الحيكم في تصريح مكتوب عممه على وسائل الاعلام اليوم، إنّ “موقف العراق واضح، وصريح من الأزمة الحاليّة بين الولايات المتحدة الأمريكيّة والجمهورية الاسلامية الايرانية، وهو التهدئة، ومنع نُشُوب حرب في منطقتنا.

واضاف ان “هذا الموقف يتطابق مع التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكيّ ترامب حول التهدئة في المنطقة، وعدم النية في شن أيّ حرب”.

وتابع الحكيم بالقول ان “العراق يعدّ تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة مُهمة، ودقيقة، وخطوة في الاتجاه الصحيح لتهدئة الوضع بالمنطقة”.

وقال الرئيس دونالد ترامب الخميس إن إيران أصبحت بلدا ضعيفا وتسعى لعقد اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن العقوبات الأميركية ستدفع طهران إلى حوار جديد للتوصل إلى صفقة.

وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع طهران عام 2015، وتشدد العقوبات على الجمهورية الإسلامية في محاولة لخنق اقتصادها بوقف صادراتها النفطية.

وتتضارب تصريحات المسؤولين الإيرانيين حول عقد مفاوضات مع إدارة ترامب. وكان أحدثها تلميح الرئيس حسن روحاني الأربعاء إلى أن إجراء محادثات مع واشنطن قد يكون ممكنا إذا رفعت العقوبات، وتأكيد الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي في اليوم ذاته أن بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة على برامجها النووية والصاروخية.