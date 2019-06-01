الحوثيون يشكرون الرئيس العراقي بعد قمة مكة

شكر رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة “أنصار الله” الحوثية محمد علي الحوثي الرئيس العراقي برهم صالح، بعدما أبدت بغداد اعتراضها على البيان الختامي للقمة العربية الطارئة بمكة.

وقال محمد علي الحوثي عبر حسابه الشخصي في “تويتر”، “شكرا للعراق ولرئيس العراق، فقد كشف موقف العراق عمق العلاقة التاريخية بين اليمن والعراق”.

واعتبر محمد علي الحوثي أن موقف أمس “أثبت أن البيانات مكتوبة مسبقا للقمم، وهو ما يؤكد أن الاجتماعات شكلية”.

واعترض العراق على البيان الختامي للقمة العربية الطارئة أمس الخميس، الذي ندد “بتدخل” إيران في شؤون الدول الأخرى.

ودان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة الهجمات التي قامت بها جماعة “أنصار الله” الحوثية على المنشآت النفطية في السعودية.

كما ندد البيان الختامي باستمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية، ودعم إيران للحوثيين، مانحا السعودية كل الحق في الدفاع عن أرضها.

ودعا الملك سلمان في 19 مايو قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو، وذلك من أجل “التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات”.

ويأتي عقد القمتين بالتزامن مع انعقاد القمة الإسلامية، المقررة في 31 مايو، اليوم الجمعة، في مكة أيضا.