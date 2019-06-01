العثور على 9 جثث محترقة لمختطفي الكمأ غرب الانبار

عثرت قوات حرس الحدود العراقية، اليوم السبت، على 9 جثث محترقة لعدد من المختطفين الذين أعدمهم تنظيم داعش.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني أن ” قوة تابعة لمقر لواء حرس الحدود الخامس عثرت على 9 رفات محترقة في منطقة مطار ملاشه بالانبار“.

وأضاف البيان أن المقتولين، “ من الذين كانوا يريدون الحصول على الكمأ، وتم تسليمهم إلى ذويهم من قبل الفرقة الخامسة، قوات حرس الحدود“.

بالتزامن أعلن قائممقام الرطبة عماد الدليمي ، العثور على الجثث التسعة على طريق النخيب.

وقال الدليمي في تصريح صحفي “تم العثور على 9 جثث تعود لمختطفي الكمأ على طريق النخيب ، 6 منهم من محافظة النجف، و2 من كربلاء، وواحد من قضاء الرطبة”.

وأضاف الدليمي، أنهم “اختطفوا في مكان واحد، وتم العثور على جثثهم محروقة في مكان واحد بين عرعر والنخيب”.

وخلال الفترة الماضية ومع موسم الربيع ، اختطف تنظيم داعش عددًا من المواطنين العراقيين الذين يذهبون إلى الصحراء لجمع محصول الكمأ، فيما تم إطلاق سراح بعض المختطفين في عملية تفاوض غامضة في فبراير/ شباط الماضي.

وعلى إثر ذلك، وجهت قيادة عمليات الأنبار، بمنع المواطنين من الخروج إلى صحراء محافظة الأنبار لجمع الكمأ؛ بعد حوادث الاختطاف من قبل عناصر داعش.