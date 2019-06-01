العذاب الأخروي في القرآن 35/39

ضياء الشكرجي

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المستحقون للعذاب الإلهي حسب القرآن 4

125. الَّذينَ يُحِبّونَ أَن تَشيعَ الفاحِشَةُ فِي الَّذينَ آمَنوا [أي المسلمين].

126. الَّذينَ يَرمونَ المُحصَناتِ الغافِلاتِ المُؤمِناتِ [أي المسلمات].

127. الَّذينَ كَذَّبوا بِالسّاعَةِ.

128. الَّذينَ كَذَّبُوا الرُّسُلَ.

129. الَّذينَ صَبَروا عَلى آلِهَتِهِم مِن دونِ اللهِ.

130. الَّذينَ يَدعونَ مَعَ اللهِ إِلاهًا آخَرَ وَيَقتُلونَ النَّفسَ الَّتي حَرَّمَ اللهُ إِلّا بِالحقِّ وَيَزنونَ.

131. الغاوونَ.

132. الَّذينَ اتَّخَذوا مِّن دونِ اللهِ أَوثانًا مَّوَدَّةَ بَينِهِم فِي الحياةِ الدُّنيا.

133. مَنِ افتَرى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَو كَذَّبَ بِالحقِّ لَمّا جاءَهُ.

134. مَن يَشتَري لَهوَ الحديثِ لِيُضِلَّ عَن سَبيلِ اللهِ بِغَيرِ عِلمٍ وَيَتَّخِذُها هُزُوًا.

135. مَن إِذا تُتلى عَلَيهِ آياتُ اللهِ [من القرآن] وَلَّى مُستَكبِرًا كَأَن لَّم يَسمَعها كَأَنَّ في أُذُنَيهِ وَقرًا.

136. الَّذينَ إِذا قيلَ لَهُمُ اتَّبِعوا ما أَنزَلَ اللهُ [من القرآن] قالوا بَل نَتَّبِعُ ما وَجَدنا عَلَيهِ آباءَنا.

137. الَّذينَ فَسَقوا.

138. الَّذينَ يُؤذونَ اللهَ وَرَسولَهُ.

139. الَّذينَ قالوا رَبَّنا إِنّا أَطَعنا سادَتَنا وَكُبَراءَنا فَأَضَلّونَا السَّبيلَ.

140. الَّذينَ سَعَوا في آياتِ اللهِ مُعاجِزينَ.

141. حِزبُ الشَّيطانِ.

142. الَّذينَ يَمكُرونَ السَّيِّئاتِ.

143. الَّذينَ ظَلَموا وَأَزواجُهُم وَما كانوا يَعبُدونَ.

144. الغاوونَ.

145. الَّذينَ كانوا إِذا قيلَ لَهُم لا إِلاهَ إِلَّا اللهُ يَستَكبِرونَ.

146. الَّذينَ أَلفَوا آباءَهُم ضالّينَ فَهُم عَلى آثارِهِم يُهرَعونَ.

147. الَّذينَ يَضِلّونَ عَن سَبيلِ اللهِ.

148. مَن كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدقِ إِذ جاءهُ.

149. الَّذينَ استَكبَروا.

150. الَّذينَ يُجادِلونَ فِي آياتِ اللهِ.

151. الَّذينَ كَذَّبوا بِالكِتابِ وَبِما أَرسَلَ اللهُ بِهِ رُسُلَهُ.

152. الَّذينَ كانوا يَفرَحونَ فِي الأَرضِ بِغَيرِ الحقِّ وَكانوا يَمرَحونَ.

153. أَعداءُ اللهِ.

154. الَّذينَ يُلحِدونَ في آياتِ اللهِ.

155. مَن إِذا أَذاقَهُ اللهُ رَحمَةً مِّنهُ مِن بَعدِ ضَرّاءَ مَسَّتهُ يَقولُ هاذا لي وَما أَظُنُّ السّاعَةَ قائِمَةً وَّلَئِن رُّجِعتُ إِلى رَبّي إِنَّ لي عِندَهُ لَلحسنى.

156. الَّذينَ يُحاجّونَ فِي اللهِ.

157. الَّذينَ يَظلِمونَ النّاسَ وَيَبغونَ فِي الأَرضِ بِغَيرِ الحقِّ.

158. الأَثيمُ.

159. الَّذينَ كانوا بِعَذابِ الآخِرَةِ يَمتَرونَ.

160. مَن يَّسمَعُ آياتِ الله [من القرآن] تُتلى عَلَيهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُستَكبِرًا كَأَن لَّم يَسمَعها.

161. مَن إِذا عَلِمَ مِن آياتِ اللهِ [من القرآن] شَيئًا اتَّخَذَها هُزُوًا.

162. الَّذينَ اتَّخَذوا مِن دونِ اللهِ أَولِياءَ.

163. الَّذينَ نَسوا لِقاءَ يَومِ الحسابِ.

164. الَّذينَ اتَّخَذوا آياتِ اللهِ [من القرآن] هُزُوًا وَغَرَّتكُمُ الحياةُ الدُّنيا.

165. المُنافِقونَ وَالمُنافِقاتُ وَالمُشرِكونَ وَالمُشرِكاتُ الظّانّونَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوءِ.