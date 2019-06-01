الكورد الفيليون يطيرون الى المريخ في حدث استثنائي

في خطوة ملفتة، تواصل عدد من ابناء شريحة الكورد الفيليين بوكالة الفضاء الامريكية NASA لغرض المشاركة في عرض قدمته الاخيرة يتضمن ارسال اسماء مليون شخص الى المريخ بواسطة مركبة فضاء تنطلق في شهر تموز من العام المقبل.

ومن المقرر حسب ناسا ان تصل الى الكوكب الأحمر في شهر شباط سنة 2022.

وقال عصام اكرم الفيلي وهو ناشط كوردي فيلي، انه تمكن من التسجيل في عرض الوكالة وانهم ارسلوا اليه بهذه المناسبة بطاقة صعود رمزية “boarding pass” تحمل رقما تسلسلياً للذكرى، ( مرفقة مع الخبر ). وان الاسماء سوف تقطع في طريقها الى المريخ مسافة خمسمائة واربع ملايين كيلو متر.

وبين “الفيلي” انه بحسب وكالة الفضاء الامريكية فإن مختبر الدفع النفاث التابع للوكالة (JPL) والواقع في ولاية كاليفورنيا سيقوم بحفر الأسماء على رقاقات سيليكونية بعرض 75 نانومتر بحيث تكفي لحمل مليون اسم توضع على كوكب المريخ تحت غطاء زجاجي في المهمة التي سينفذها مسبار الفضاء روفر Rover الذي يزن حوالي ألف كيلو غرام.

واضاف ان المسبار سينطلق الى المريخ من محطة كيب كانافيرال في مركز كينيدي للفضاء الواقع في ولاية فلوريدا، في مهمة تهدف الى البحث عن علامات لوجود حياة جرثومية سابقة، وجمع عينات من تربة المريخ يعود بها الى الأرض لغرض تحليلها ودراستها والتمهيد لاستكشاف البشر للكوكب الأحمر على حد قول الوكالة.

وبالتزامن ارفق عدد اخر من ابناء شريحة الكورد الفيليين اسمائهم في حملة كوكب المريخ.

وتقول دانيا الفيلي التي شاركت في الحملة لشفق نيوز، “في السابق ولازال منهم العديد من الكورد الفيليين يتخوفون من الاشارة الى لقبهم، لكننا قدنا حملة لايصال هذا اللقب وتطريزه على كوكب المريخ ويشارك فيها العشرات”.

ومن جانب آخر قال “توماس زوريوشن” مدير مهمات العلوم التابعة لناسا (SMD) “بينما نستعد لإطلاق مهمة المريخ التاريخية هذه ، نريد من الجميع أن يشاركوا في رحلة الاستكشاف هذه”. “إنه وقت مثير لناسا ، ونحن نبدأ هذه الرحلة للإجابة على أسئلة عميقة حول الكوكب، وحتى أصول الحياة نفسها.”

وبالامكان المشاركة في الحملة بالضغط على الرابط ادناه

https://mars.nasa.gov/participate/send-your-name/mars2020/