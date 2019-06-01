المحور الوطني يصدر توضيحًا بشأن تصريح “أبو مازن“ حول الانبار

أصدر تحالف المحور الوطني، اليوم السبت، توضيحا بشأن تصريح رئيس كتلته النيابية أحمد الجبوري “أبو مازن” حول محافظة الأنبار.

وقال التحالف في بيان، إنه “يؤكد تماسكه بقيادة خميس الخنجر واحمد الجبوري ومعهم جمع مبارك من النواب وقادة الرأي والمجتمع، وان موقفهم واضح وثابت من القضايا المصيرية التي تخص محافظاتنا واهلنا في كل شبر من التراب العراقي”.

وأضاف، أن “تصريح رئيس كتلة المحور الوطني النيابية احمد عبدالله الجبوري لقناة العهد حول الأوضاع السياسية في الانبار قد فهم بشكل خاطىء وأخرج من قبل البعض عن سياقه ومضمونه بقصد سيء”، مؤكدا أن “الانبار اهلنا واستقرارها الأمني والسياسي مصلحة وطنية”.

وشدد تحالف المحور الوطني على أن “اي تغيير يحصل دون دعم شعبي لن ينال النجاح”، متعهدا بأن “دعمنا للانبار لن يتوقف في كل المجالات”.

وكان عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين أحمد الجبوري “أبو مازن” قد تحدث في برنامج متلفز عن لعبه دورا “محوريا” في إقالة محافظي نينوى السابقين، وتنصيب المحافظ الحالي منصور المرعيد، فيما أشار إلى عزمه تغيير الحكومة المحلية في الانبار لـ”تحريرها”، وهو ما اثار ردود أفعال غاضبة من قبل أعضاء في البرلمان ومجلس الأنبار.