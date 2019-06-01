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انتشال جثة طفل من ضحايا عبارة الموت جنوب الموصل

عثرت فرق الدفاع المدني على جثة طفل من ضحايا حادثة عبارة الموصل، لترتفع عدد ضحايا العبارة الذين تسلمتهم رسمياً دائرة الطب العدلي إلى 134 جثة.

وقال مصدر أمني إن «فرق الدفاع المدني عثرت على جثة طفل من ضحايا العبارة على ضفة النهر قرب قرية طويبة في ناحية الشورة جنوب الموصل».

وأشار المصدر إلى أن الجثة غير واضحة المعالم وتم تقلها إلى دائرة الطب العدلي.

وبحسب مدير الطب العدلي في الموصل فإن الجثث التي استقبلتها دائرته من ضحايا العبارة وصلت إلى 134.

وقال مدير الطب العدلي في نينوى حسن واثق في تصريح إن «عدد الجثث التي تم استقبالها من ضحايا العبارة لغاية نهاية شهر أيار وصلت إلى 134 جثة منها 8 جثث غير معلومة الهوية».

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