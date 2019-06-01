بارزاني يعلق على تفجيرات كركوك ويبعث برسالة لبغداد

دعا زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، الحكومة العراقية الى جهد مشترك مع اقليم كوردستان لادارة كركوك، في أعقاب سلسلة من التفجيرات ضربت المحافظة وأسفرت عن سقوط 5 أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح.

وقال بارزاني على حسابه بتويتر عقب التفجيرات، “أفكاري وصلواتي مع أهل كركوك في أعقاب سلسلة الهجمات الإرهابية”.

واضاف، “من الضروري أن يكون هناك جهد مشترك بين كوردستان والحكومة العراقية. لإدارة شؤون مدينة كركوك حتى تستمر ثقافة التعايش السلمي فيها”.