برلمان كوردستان: القوات العراقية والميلشيات لا تستطيع حفظ الاستقرار بهذه المناطق

نددت لجنة المناطق الكوردستانية خارج الاقليم في برلمان كوردستان يوم الجمعة بالحوادث التي تشهدها المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد وكان اخرها سلسلة تفجيرات ضرب محافظة كركوك.

وقالت اللجنة في بيان اليوم انه بعد الاحداث الاخيرة غير المرغوب بها التي وقعت في المناطق الكوردستانية عامة وكركوك خاصة حصل فراغ امني كبير عرض ممتلكات المكونات كافة وخاصة الكورد من بينها الى الخطر، مشيرة الى ان القوات الرسمية للدولة العراقية، والميلشيات لا تستطيع وبأي شكل من الاشكال حفظ الاستقرار وحياة المواطنين في تلك المناطق.

واوضح البيان ان استمرار الهجمات على الفلاحين الكورد، اضافة الى الظلم الذي يمارس بحقهم من حرق لمحاصيلهم الزراعية، ومنعهم من حصادها، والسعي لإفراغ القرى الكوردية، واسكان العرب الوافدين بدلا منهم، وتهديم منازل المواطنين الكورد في مركز مدينة كركوك تحت ذرائع مختلفة للاسف استهدفت امس سلسلة من التفجيرات في المدينة مما اسفر عن وقوع العشرات من الضحايا.

ونوهت اللجنة الى ان جميع تلك الحوادث التي تحصل في تلك المناطق نوع اخر من انواع التعريب، مطالبة بإعادة قوات البيشمركة في تلك المناطق، وتطبيق المادة 140 من الدستور، واقالة المحافظ بالوكالة راكان سعيد الجبوري وجميع المسؤولين في ادارة المحافظة الذين تم تعيينهم من دون انتخاب، واعادة نشر القوات الامنية وباقي قوى الامن الداخلي في المحافظة.