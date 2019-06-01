بعد دعوة المرجعية الدينية.. شرطة كربلاء تمنع ألعاب العنف وتوجه باعتقال مطلقي العيارات النارية

تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية، أوعز قائد شرطة كربلاء اللواء احمد علي زويني إلى الجهات المعنية، بمواصلة الإجراءات الخاصة بمنع تداول الالعاب والمفرقعات التي تحرض على العنف والتأكيد على اعتقال مطلقي العيارات النارية.

وجاء في بيان لإعلام شرطة المحافظة: “ان خطبة المرجعية الدينية ليوم أمس الجمعة والتي دعت الى منع العاب العنف وإطلاق العيارات النارية في العيد، هي دعوة للحفاظ على الامن المجتمعي ولحماية أرواح المواطنين ونحن نثمن مواقف مرجعيتنا الرشيدة التي تأتي وبشكل مستمر لمساندة عمل القوات الامنية لفرض هيبة القانون.

واضاف البيان: “ان قسم العلاقات والاعلام والشرطة المجتمعية وباقي أقسام قيادة شرطة المحافظة تستمر وخاصة في المناسبات والأعياد على منع تداول الالعاب التي تحرض على العنف”. ولفت البيان ان جولات مشتركة قامت بها مفاصل قيادة الشرطة شملت عددا من الأسواق لتوجيه اصحاب المحال بعدم اقتناء اي لعبة تؤثر على الأطفال وتعرضهم للأصابات كما حصلت في السنوات السابقة، واشار البيان انه تم توجيه مفاصل أقسام الشرطة والأجهزة الأمنية بمنع اطلاق العيارات النارية واعتقال المخالفين على الفور لإنزال أشد العقوبات بحقهم وفقا للقانون.