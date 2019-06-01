تحرير مسبية ايزيدية عراقية بالرمادي مدينة التعايش،

نعيم الهاشمي الخفاجي

طالعنا احد احذية عدي الكسيح واحد صحفي اللجنة الاولومبية …. القرغولي الفلوجي بمقال يقول الرمادي مدينة التعايش، وضرب مثال في استقبال الاكراد عام ١٩٧٤ والحقيقة هؤلاء البكر وصدام قتلوا الرجال واسروا النساء واسكنوهم بالرمادي والفرات الاوسط والجنوب، ومنهم من اجبروهم بالسكن خارج كوردستان بزمن حكومة البكر ولو بزمن صدام لقام بدفنهم مثل مافعل في حلبجة والانفال، وقال الرمادي استقبلت عوائل شيعية من البصرة، نعم هذا الكلام صحيح، لكن بعد سقوط صدام عرضت قناة الفيحاء مقطع فيديوا لسيدة شيعية من البصرة هجروها من عكاشات قالت ابني الذي قتله صديقه من الرمادي سني لكونه شيعي، وتم تهجير الاقلية الشيعية من الفلوجة والرمادي ولم يبقون ولا شخص والذي بقي الزموه بتغير مذهبه من الشيعي الى السني، يوم امس القوات الامنية قتلت مجموعة من الدواعش وانقذت جارية من مسبيات داعش شابة تحمل الجنسية العراقية سبب السبي كون دينها ايزيدي، الشابه تم تحريرها بصحراء الرمادي كانت تستغل جنسيا من وحوش داعش من ابناء الرمادي من اتباع الدين الوهابي الظلامي

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم (الخميس)، تحرير مختطفة إيزيدية من قبضة تنظيم «داعش» الإرهابي وقتل 7 من مسلحي التنظيم بعملية أمنية في صحراء محافظة الأنبار (118 كلم غرب بغداد).

وقالت مصادر في وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية إن القوات داهمت الوكر وتمكنت من قتل 7 من «داعش» وتحرير المختطفة بناء على معلومات استخبارية.

وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي تدمير 4 أنفاق لـ«داعش» بصحراء الموصل وقتل جميع من فيها.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن «قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد طيران التحالف الدولي نفذت عملية نوعية في صحراء الموصل أسفرت عن تدمير 4 أنفاق متجاورة».

وأضافت أن «القوة اشتبكت مع مجموعة إرهابية وقتلت جميع عناصرها واستولت على أسلحتهم وتجهيزاتهم»، مؤكدة «تدمير دراجاتهم النارية التي كانوا يستخدمونها في التنقل».

لاحول ولاقوته الا بالله العلي العظيم، للاسف نحن ببلد يتم قتل مواطنية لكونهم شيعه وسبي النساء لكونهن ايزيديات.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.