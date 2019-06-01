تعيين المدراء التنفيذيين لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي الـ32

عيّن مدير مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي بنسخته الـ32 المدراء التنفيذيين للمهرجان في كل من أصفهان وطهران.

وبحسب الجهة الاعلامية للمهرجان المخصّص لسينما الاطفال والناشئين، كلّف مدير المهرجان «عليرضا تابش» كل من «ايمان حجتي» (مديرا تنفيذياً للمهرجان في اصفهان) و «مسعود احمديان» (مديرا تنفيذياً للمهرجان في طهران).

يشار الى أن «ايمان حجتي» كان أحد واضعي برامج مهرجان أفلام الأطفال بنسخته الـ31، كما شغل منصب مدير جميع العلاقات والأمور الدولية في بلدية أصفهان، وهو أحد أعضاء أمانة مدينة أصدقاء الأطفال، وتولّى منصب مدير العلاقات العامة لمجموعة انتخاب الصناعية، ولديه صلات قويّة مع وسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك مجموعة من المجلات من أبرزها صحيفة (همشهري)، ووكالات ايلنا وايسنا ومهر.

أما عن «مسعود احمديان» (المدير التنفيذي للمهرجان في طهران) فهو كاتب سينمائي وتلفزيوني بارز. لديه فعاليات ملفتة في مهرجانات عديدة من ضمن (مهرجان فجر – حسنات – أفلام المدينة) كما كتب سيناريوهات أفلام (الحقيبة الموسيقية – الديمقراطية في وضح النهار – سيانور).

وتولّى احمديان سابقا منصب المعاون الثقافي لمؤسسة فارابي السينمائية، كما كان مديرا لمكتب مهرجان مؤسسة فارابي السينمائية ومديرا لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي بنسخه الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين.

يشار الى أن فعاليات النسخة الـ32 لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين ستنعقد بإدارة «عليرضا تابش» من تاريخ 19 أغسطس/آب حتى الـ 28 من الشهر ذاته (2019) في مدينة أصفهان التاريخية.