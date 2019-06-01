حصيلة تفجيرات كركوك تنتهي عند 40 قتيلاً وجريحاً

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، أن الحصيلة النهائية لضحايا التفجيرات التي شهدتها محافظة كركوك أمس، بلغت 40 قتيلا وجريحا.

وقالت الصحة العراقية، في بيان لها، إن حصيلة التفجيرات بعبوات ناسفة التي شهدتها مناطق متفرقة من كركوك، انتهت عند قتيلين و38 جريحا.

وكانت محافظة كركوك شهدت، مساء أمس الخميس، تفجيرات عدة بعبوات ناسفة، تمكنت قوات الأمن من إبطال عبوتين ناسفتين، في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد بمحافظة كركوك، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب خلية الإعلام الأمني.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مواقع التفجيرات شملت مركزين للتسوق وثلاثة متاجر، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.