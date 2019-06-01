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{حكومة العالم السرية}!؟

سالم لطيف العنبكي
تستضيف سويسرا 130 شخصية نافذة في العالم الغربي من السياسيين ورجال المال والأعمال، في الفترة من 30 مايو حتى 2 يونيو، ضمن إطار اجتماعات “مجموعة بيلدربيرغ” السرية، والتي يصفها البعض بـ “حكومة العالم الخفية”.

“حكومة العالَم السرية”
بمشاركة “تركيا”! وصهْر “ترامب”: إليك قصة “حكومة العالم الخفية” واجتماعاتها السرية.
** اسمها “مجموعة بيلدربيرغ” نسبة لفندق “بيلدربيرغ” بهولندا؛ حيث عقدت أول اجتماع عام 1954. من بعدها يعقد الإجتماع سنوياً في موقع مختلف من العالم بمشاركة كبار السياسيين ورجال المال بالغرب.

** “عشاق نظرية المؤامرة” يعتبرونها “حكومة ظل عالمية”!؛ لديها القدرة على بدء الحروب وتغيير اتجاهات اقتصاد العالم.
** ما مبرراتهم: الإجتماع يحاط بسرية تامة وحراسة أمنية مشددة.
** يمنَع حضور وسائل الإعلام ولا تسجَّل محاضر اجتماعات!! ولا يصدر عنه أي بيان ختامي!؟
** الحفاظ والتأكيد على السرية يسمح للمشاركين بالعمل بحرية أكبر!!؟ {يعملون على تنفيذ المهمات من دون شوشرة أو معرفة بنواياهم الخفية}!!؟
** تقام ضدهم مظاهرات سنوية بمختلف أنحاء أوروبا وأميركا {ومبدأهم: دع القافلة تسير….}!
** أبرز مَنْ هاجمها “ألكس جونز” الصحفي الأميركي الشهير واتهمها بالتخطيط لأحداثِ كبرى حول العالم منها “الربيع العربي”!!؟.
** هذا العام تحضر 130 شخصية! 10 عشرة من تركيا وبولندا وبلغاريا واستونيا؛ والباقون من أميركا الشمالية وأوروبا الغربية؛ دون أين مشاركة “عربية”! (لأنها هي الهدف الأول)!
أبرز المشاركين: “مايك بومبيو” وزير الخارجية الأميركي؛ و(السياسي المخضرم) “هنري كسنجر”! وزير الخارجية الأميركي السابق. كبار مسئولي بنك انكلترا! .. “كوكل” و “مايكروسوفت”!!؟ “انتبه!!.. وحلف الناتو.. و”غاريد كوشنر” صهر “ترامب” بعد جولته بالمغرب والأردن وإسرائيل للترويج لـ “صفقة القرن”.

والآن .. {هل تؤمن بوجود حكومة خفية في العالم؟}

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