رجال يحلقون في السماء بفضل ملابسهم ذات المحركات النفاثة (فيديو)

جذب ثلاثة أشخاص الأنظار بالتحليق في سماء منطقة غلوستر دوكس في إنجلترا في عرض مثير أذهل الجميع .

جاء هذا العرض كأول تجربة من شركة غرافيتي للصناعات للُحلات الجديدة التي قامت بصناعتها وتعمل بمحركات نفاثة

رجال يحلقون في السماء

وكان ريتشارد براونينغ رئيس الشركة البريطانية ومؤسسها أحد هؤلاء الطيارين الذين حلقوا في السماء مرتديين هذه الحُلات، التي تم تزويدها بخمسة محركات تيربو نفاثة.

ويعود تاريخ ابتكار براونينغ لهذه الحُلات إلى عدة سنوات عندما بدأ إعدادها في مرآبه الخاص بمعاونة من مجموعة من اصدقائه.

حُلات بمحركات نفاثة

وتأتي هذه الحُلة الفريدة من نوعها مزودة بمحركين صغيرين على كل ذراع وآخر كبير على الظهر .

واستطاع رئيس الشركة البريطانية أن يحقق رقما قياسيا في موسوعة غينيس كأعلى سرعة لحُلة تعمل محركات نفاثة، حيث وصلت سرعتها عام 2017 إلى 51.5 كيلو متر.

ويخطط براونينغ لإنشاء أول سلسلة للملابس التي تعمل بمحركات نفاثة في العالم بحلول 2020.