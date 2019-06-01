عاجل.. مصرع لاعب ريال مدريد السابق في حادث سير

لقى “خوسيه أنطونيو رييس” جناح نادي ريال مدريد وآرسنال السابق ومنتخب إسبانيا مصرعه.

وأعلن نادي إشبيلية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن اللاعب قد توفى في حادث سير وقع منذ قليل.

وسبق لـ”رييس” وأن لعب في صفوف أندية ريال مدريد، آرسنال، أتلتيكو مدريد، إشبيلية، إسبانيول وبنفيكا على مدار مسيرته.

ونجح اللاعب الإسباني السابق في الفوز 5 بطولات للدوري الأوروبي ثلاثة ألقاب مع إشبيلية ولقبين مع أتلتيكو مدريد.

بجانب الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع آرسنال في موسم 2003/2004 والدوري الإسباني مع ريال مدريد في موسم 2006/2007.