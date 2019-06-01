فيديو.. خلطة تبييض البشرة قبل العيد

تبييض البشرة من أهم المواضيع التي تثير اهتمام المرأة، كوننا جميعًا نحلم ببشرة بيضاء ناصعة وبعيدة عن الشوائب والبقع .

لهذا اخترنا لكِ خلطة تبييض فعّالة ومغذّية يمكنكِ اعتمادها قبل العيد، لنتيجة واضحة .

لتحضير الخلطة تحتاجين إلى:

ثمرة الكيوي

سكر

جل ألوفيرا / نبتة الوفيرا

طريقة التحضير :

خلطة الكيوي

اخلطي حل الألوفيرا مع السكر وقلب ثمرة الكيوي.

طبقي الخلطة على وجهكِ بطريقة دائرية لتعمل عمل التقشير وتخلّصكِ من الخلايا الميتة .

كرري هذه الخلطة 2 في الاسبوع لبشرة كالأطفال .