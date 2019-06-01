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فيديو.. خلطة تبييض البشرة قبل العيد

خلطة تبييض البشرة بالكيوي

تبييض البشرة من أهم المواضيع التي تثير اهتمام المرأة، كوننا جميعًا نحلم ببشرة بيضاء ناصعة وبعيدة عن الشوائب والبقع .
لهذا اخترنا لكِ خلطة تبييض فعّالة ومغذّية يمكنكِ اعتمادها قبل العيد، لنتيجة واضحة .

لتحضير الخلطة تحتاجين إلى:
ثمرة الكيوي
سكر
جل ألوفيرا / نبتة الوفيرا

طريقة التحضير :

خلطة الكيوي
خلطة الكيوي

اخلطي حل الألوفيرا مع السكر وقلب ثمرة الكيوي.
طبقي الخلطة على وجهكِ بطريقة دائرية لتعمل عمل التقشير وتخلّصكِ من الخلايا الميتة .
كرري هذه الخلطة 2 في الاسبوع لبشرة كالأطفال .

ميزات هذه الخلطة

خلطة تبييض البشرة
خلطة تبييض البشرة

فوائد الكيوي للبشرة : يحتوي الكيوي على نسبةٍ عالية من الإنزيمات المفيدة والمقشرة، كما يفتّح لون البشرة، ويوحّد لونها
يعمل السكر على تقشير الخلايا الميتة.

أما جيل الألوفيرا فيرطّب البشرة وينعشها

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