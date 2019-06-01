‹قسد› تعتقل 51 شخصاً يشتبه في انتمائهم لداعش في الحسكة ودير الزور‎

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها) اليوم السبت، عن اعتقال 51 شخصاً يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش في حملة عسكرية في الحسكة ودير الزور.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان : «شارك 2200 مقاتل/ـة من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى 300 عضو من قوى الأمن الداخلي، والشرطة العسكرية بتمشيط 72 كم في حملة عسكرية ثانية ضد خلايا داعش في الحسكة ودير الزور».

وأضاف البيان «بتاريخ 30 أيار/ مايو في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، انطلق المقاتلون بتحرك تكتيكي نحو الهدف، وقامت قواتنا بمحاصرة منطقة التمشيط كاملة، بدأت الحملة بتمام الساعة الرابعة صباحاً، وانتهت الساعة16:00 عصراً».

ولفت البيان إلى «أنه خلال حملة التمشيط تم تحرير 500 مزرعة والعديد من القرى، كما ألقوا القبض على 51 شخصاً، منهم عناصر مرتزقة من داعش وبعضهم المشتبه بهم».

البيان أشار إلى أنه «تم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة وهي: 35 كلاشنكوف، 1 بيكيسي، 5 بيرنو ،11 مسدس، 6 أسلحة من نوع الجفت، بالإضافة إلى مصادرة سيارتين ودراجة نارية».