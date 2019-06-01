محافظة بغداد تنفي صلتها باقامة شعائر دينية داخل مبناها وتفتح تحقيقا

نفت محافظة بغداد صلتها بالفيديو الذي تداولته صفحات التواصل الاجتماعي عن اقامة بعض الشعائر الدينية داخل مبنى المحافظة.

وذكر بيان للمحافظة “انها ومن منطلق تعاونها مع منظمات المجتمع المدني ورعاية محافظ بغداد فلاح الجزائري ودعمه لانشطة هذه المنظمات لاسيما الخيرية والانسانية منها، فقد تم وضع قاعة لقاءات المواطنين تحت تصرف احدى هذه المنظمات لإقامة مأدبة افطار لعوائل الشهداء والايتام بمناسبة شهر رمضان المبارك، وان ما حصل من إقامة بعض الشعائر كان تصرفاً فردياً محدوداً وخارج الاتفاق ولم يكن ضمن البرنامج المتفق عليه”.

واضاف “ان محافظة بغداد اذ تؤكد احترامها لكل الشعائر الدينية ورعايتها لبعض المناسبات المقدسة، فإنها ملتزمة بتوجيهات محافظ بغداد على ابقاء مؤسسات الدولة للخدمة العامّة من دون تمييز”.

وبحسب البيان وجه الجزائري “بفتح تحقيق سريع بخروج الاحتفالية عن المنهج المتفق عليه، والتشدد في مراقبة الفعاليات في المستقبل”.