مخاطر الصيام والتغذية

محسن السراج

1_

يصاحب الإلتهاب والعدوى والحساسية إرتفاع فعالية الجسم لإصلاح ماتم تدميره من الانسجة ويتطلب ذلك مصادر طاقة ولذلك لابد من تجنب الصيام في مثل هذه الاوقات كذلك يصاحب الصيام تدمير بعض كريات الدم البيض ولذلك لايجوز الصيام في هذه الظروف لأن المريض بحاجة الى هذه الخلايا أثناء معركته ضد المرض , هناك حالة الصيام المتقطع أثناء النهار ويكون على شكل تناوب في تناول وجبات صغيرة هذا يتم وفق نصائح طبية خاصة , ينصح بتجنب السكر والتقليل من العسل والدبس ملعقة واحدة فقط في الصباح وقبضة يد من الكرز لها تاثير وفوائد جمة , احتساء 3_4 فناجين من القهوة يوميا ً ضروري في حالة 1_ أورام الامعاء 2_ سلس البول 3_ تليف وأورام الكبد 4_ الخرف, وأما الكرز ففوائده 1_ تقوية الالياف 2_ فيتامين سي 3_ مضاد الاكسدة 4_ خفظ ضغط الدم الانقباضي ثم يأتي السمك و التونة غني باوميغا 3 ولكن الرز يسبب السمنة المفرطة ولابد من شرب الماء قبل الوجبة وفي كل يوم خمسة أنواع من الخضروات والفواكة ولكن الانتباه للفواكة الآتية العنب , الموز, الكمثرى , بعض أنواع التمور ,هذه الفواكة الاربعة يجب الحذر حين تناولها مثلا يسمح بموزة واحدة لانها كلها تحوي على سكريات لها أثر سلبي نفسي وجسدي ( عكس مايشاع لدينا بشان فوائد العسل والتمر ) ملاحظة مهمة : تعريض البشرة لاشعة الشمس نهارا ً وتجنب الأكل ليلاً ومراقبة مواقيت النوم والصحو صباحا ً والتنزه بما لايقل عن 30 دقيقة كل يوم واما الرياضة والتنفس العميق فكل يوم بمعدل عشر دقائق أثناء أعداد الافطار الصباحي

2_

100مليون عام النتروجين مع البكتريا وحصلت طفرات وراثية في الجذور , التأثيرات البيئية والجينات معا ً مع التمثيل الغذائي للنباتات , في الخلية يحصل تفاعلات كيميائية لأداء وظائف محددة ترتبط هذه الوظائف بمجموعة بروتينات وهنا التنوع في الخلية الواحدة , 12 ألف بروتين تضرب بالأجسام المضادة 13,993 , 1855 إختلاف في نمط التعبير , أطلس الخلية وهي الخلية معقدة ماكنة جزيئية معقدة , استهلاك كمية كبيرة من الغذاء , الخراف تطلق أمينو بيوترك أسيد يؤثر على خلايا الدماغ , وفي حالة الصيام تصبح الخلايا العصبية مستثارة ويحصل إنخفاض مستوى الطاقة , الغذاء دهني _ حلو وهناك علاقة بين الغذاء والدماغ , الهايبو ثلاموس ووسط الثلاموس , أطوار كل 3 ساعة أجريت تجارب على الفئران , نقص التغذية خلال 24 ساعة يؤثر على الهايبوثلاموس , كذلك أهمية الماء للكلية ,وخطر الصيام يؤثر على توازن الانسولين في الدم كما يؤثر على النيرونات العصبية وتعقيدات الاوردة الشعرية الدقيقة ولمن تجاوز عمره 75 عاما ً ولمن يعاني من مشاكل الادراك الناتجه عن الأدوية ومشاكل فشل القلب , التوتر العالي و اضطراب مستوى الكلوكوز ويكون خطر عال جدا في حالة الحمل وال ketoacidosis Diabetic ,

الثلاموس: يوجد في نواة الدماغ بنيته في حجم ثمرة الجوز وهو الذي يوجه المعلومات بين حواسنا والقشرة الدماغية بعد استقبال المعلومات ينقلها من جميع الحواس ماعدا حاسة الشم الى أجزاء أخرى من الدماغ لمزيد من المعالجة , الهايبوثلاموس : بمجرد أن ينقل الثلاموس المعلومات الخارجية لأجزاء مختلفة من الدماغ ينقل الهايبوثلاموس المعلومات الداخلية لمناطق معينة في الدماغ يتحكم في التوازن ,تنظيم وظائف الجسم والحفاظ على حالته الطبيعية ,يزيد العرق مما يؤدي الى انخفاض درجة حرارة الجسم عندما يصبح ساخن وينظم الشهية وعموما منطقة المهاد لها أهمية لكل وظائف الجسد

الجزءالاول المصادر : النصائح الغذائية والصحة النفسية كوكل

التغذية واضطراباتها كوكل

الجزء الثاني المصادر : أعداد مجلة أميركان ساينس

نشرة وزارة الصحة البريطانية