مفتي الجمهورية يوضح بشأن مقاطعة وثيقة مكة: السعودية لم تحترم العراقيين المشاركين

عزا مفتي جمهورية العراق مهدي الصميدعي يوم الجمعة سبب انسحابه من مؤتمر مكة الى تعمد السعودية في تهميش دور العراق.

واوضح الصميدعي خلال خطبة الجمعة في بغداد بعض اسباب انسحابه من مؤتمر وثيقة مكة المنعقد في السعودية منها “تهميش دور العراق بالكامل، وعدم احترام جميع العراقيين المشاركين”.

وكان الصميدعي قد انسحب يوم الخميس من البيان الختامي لمؤتمر وثيقة مكة الذي عقد في السعودية.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بيان بث على الهواء مباشرة إن العراق يعارض البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة والذي ندد ”بتدخل“ إيران في شؤون الدول الأخرى.