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من علامات الفيلسوف الكونيّ:

من علامات ألفيلسوف ألكونيّ, إستذكاره جميع وقائع و أحداث طفولته.
ألفيلسوف إبن سينا ألّذي كاد أنْ يكونَ كونيّاً؛ سأل أمّهُ؛ لماذا كنتُ أرى السّـماء مثقوبةً أيّام ولادتي؟
أجابتهُ: لأنّي كنت أضع (المنخل) كغطاء لحمايتك, فكنت ترى السماء من خلال ثقوب شبكة المنخل!
وألفيلسوف الكونيّ وحده مَنْ يستطيع تحديد هويّة العالم, بعكس الآخرين الذين إن نطقوا أو كتبوا زادوا الطين بلّةً و الأمور تعقيداً و كما تشهدون عالم اليوم.
عزيز الخزرجي

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