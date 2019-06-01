موعد والقنوات الناقلة ومعلقي مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة والكرة العالمية مباراة من العيار الثقيل الليلة، بين ليفربول وتوتنهام في العاصمة الإسبانية (مدريد) على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”.

صعد الريدز للمباراة النهائية، بفوزه على برشلونة أربعة أهدف، مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وفي المقابل، حجز توتنهام بطاقة العبور للنهائي بالفوز على أياكس امستردام الهولندي، بعد انتهاء مجموع المباراتين (3- 3).

ومن المقرر أن تقام مباراة الليلة في العاشرة مساءً بتوقيت اربيل ، وتنقل عبر قنوات بي إن سبورتس.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام.

بي إن سبورتس 1 .. المعلق رؤوف خليف وخليل البلوشي.

بي إن سبورتس 2 .. المعلق يوسف سيف وعلي محمد علي.

بي إن سبورتس 3 .. المعلق حفيظ دراجي.

بي إن سبورتس 4 .. المعلق محمد بركات وهيثم فاروق.