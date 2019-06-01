نائب تدعو إلى وقف “نزيف الدماء“ في هذه المنطقة بديالى: نخشى الذهاب للمجهول!

دعت النائب عن محافظة ديالى غيداء كمبش، اليوم السبت، الى ايقاف نزيف الدماء في حوض الوقف شمال شرق المحافظة.

وقالت كمبش في حديث ان “ثلاثة مدنيين عزل قتلوا في وضح النهار على مقربة من قرية ابو خنازير في أطراف ناحية ابي صيدا (25كم شمال شرق بعقوبة)، كما قتل واصيب 5 اشخاص بتفجير واعتداء ارهابي في قرية المحولة المجاورة لها مساء اول أمس”.

ودعت عمليات ديالى الى “اتخاذ اجراءات تسهم في ايقاف نزيف الدماء في حوض الوقف”، مؤكدا بان “ما يحدث مصدر قلق لنا وندعو الى بيان ملابسات ما يحدث من خروقات متكررة في مناطق مهمة وذات موقع ستراتيجي”.

وأبدت النائبة “خشيتها من الذهاب الى المجهول جراء ما يحدث في تلك المناطق”، مؤكدة بان “احداث الوقف تستدعي موقف امني عاجل من خلال التحقيق لكشف الجناة وتقديمهم للعدالة”.

وكان مصدر أمني قد افاد في وقت سابق من، السبت، بمقتل 3 مدنيين بهجوم مسلح شمال شرق ديالى.

وقال المصدر في حديث إن “ثلاثة مدنيين قتلوا في هجوم شنه مجهولون قرب قرية ابو خنازير في اطراف ناحية ابي صيدا (25 كم شمال شرق بعقوبة)”.

واضاف المصدر، ان “الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث”.