نيجيرفان بارزاني يفتح ابواب كوردستان لاسعاف جرحى كركوك ويحذر من نشاط “ارهابي”

أدان نيجيرفان بارزاني، الرئيس المنتخب لإقليم كوردستان، التفجيرات التي وقعت الليلة الماضي في كركوك.

وذكر بارزاني في بيان، “نتقدم بتعازينا العميقة إلى عوائل وذوي شهداء التفجيرات الإرهابية التي وقعت هذه الليلة في كركوك، ونتعاطف معهم ونشاركهم أحزانهم في هذه اللحظات الصعبة الأليمة، ونعلن أن جميع المؤسسات الطبية في إقليم كوردستان مشرعة الأبواب ومستعدة لتقديم كل أنواع المساعدة”.

وقال بارزاني “إن استمرار العمليات الإرهابية وانتشارها في مناطق كركوك وأطرافها، إشارة إلى خطورة عودة النشاط الإرهابي وإلى محاولات تعقيد أوضاع تلك المناطق، وإن التصدي لتلك المحاولات الإرهابية بحاجة إلى المزيد من التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، وعلى الطرفين أن يعملا بجد على هذا”.

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، أن الحصيلة النهائية لضحايا التفجيرات التي شهدتها محافظة كركوك أمس، بلغت 40 قتيلا وجريحا.

وكانت محافظة كركوك شهدت، مساء أمس الخميس، تفجيرات عدة بعبوات ناسفة، تمكنت قوات الأمن من إبطال عبوتين ناسفتين، في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد بمحافظة كركوك، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب خلية الإعلام الأمني.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مواقع التفجيرات شملت مركزين للتسوق وثلاثة متاجر، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.