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هكذا تحمين بشرتك من الجفاف قبل العيد

وصفات طبيعية لحماية البشرة من الجفاف

تتعرض بشرة النساء خلال رمضان للجفاف. هناك مكونات طبيعية تساعدك على علاج جفاف البشرة، بدلاً من شراء منتجات العناية بالبشرة. هكذا تحمين بشرتك من الجفاف في رمضان، من خلال أفضل الوصفات بمكونات بسيطة لـ ترطيب البشرة في شهر رمضان؛ لتمنحك النضارة والحيوية المطلوبة.

ترطيب البشرة

ترطيب البشرة

وصفة زبدة الكاكاو وقشر البرتقال لترطيب البشرة
المكونات:

ملعقة كبيرة زبدة كاكاو.
ملعقة كبيرة قشر البرتقال.

طريقة التحضير والاستخدام:

ذوبي الزبدة في وعاء مناسب على نار هادئة.
أضيفي قشر البرتقال المطحون مع زبدة الكاكاو.
اغسلي البشرة جيداً وجففيها قبل استخدام الخليط.
وزعي الخليط على البشرة.
دلكي البشرة من الأسفل للأعلى في حركات دائرية لمدة 5 دقائق.
اتركي الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة.
اغسلي البشرة بالماء الدافئ.
كرري الوصفة مرتين أسبوعياً، وهكذا تحمين بشرتك من الجفاف في رمضان

الحليب لترطيب البشرة
الحليب لترطيب البشرة

وصفة الخيار والحليب؛ لنضارة وترطيب البشرة

المكونات:

حبة خيار.
ملعقة كبيرة من الحليب.
ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة الاستخدام:

ابشري ثمرة خيار واخلطيها مع الحليب والعسل جيداً؛ للحصول على خليط ممزوج.
وزعي الخليط على البشرة بعد تنظيفها.
اتركي الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة.
اغسلي البشرة بالماء الفاتر.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.
قطرتان من عصير الليمون الحامض.
ملعقة من الماء الفاتر.

طريقة الإعداد والاستخدام:

اخلطي كل المكونات السابقة مع بعضها جيدًا حتى تتجانس.
طبقي الخليط على بشرتك مع توزيعها في حركات دائرية.
اتركي الخليط على الوجه لمدة ساعة.
اغسلي البشرة بالماء البارد.
احرصي على تطبيق الوصفة مرتين أسبوعيًا؛ وهكذا تحمين بشرتك من الجفاف في رمضان.

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