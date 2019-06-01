يوافق الثلاثاء ام الاربعاء ؟ هذا مايقوله الفلكيون عن موعد عيد الفطر

يبدو أن عيد الفطر المبارك لهذا العام (غرة شهر شوال) سيوافق يوم الأربعاء 5 يونيو/حزيران ، حيث أكد خبراء علوم الفلك أن شهر رمضان 2019 سيكتمل ثلاثين يومًا للدول التي بدأت الصيام يوم الاثنين 6 مايو/أيار نظرًا لانعدام إمكانية رؤية هلال شوال في اليوم المخصص للرؤية في هذه الدول.

وكانت المحكمة العليا بالسعودية، دعت إلى تحرى رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440 هـ ، مساء يوم الاثنين 29 من شهر رمضان الجارى.

وقال عدد من فلكيي مركز الفلك الدولي ، ومن بينهم 12 فلكيًا عربيًا، في بيان قبل أيام، إن شهر رمضان لهذا العام سيكون 30 يومًا باعتماد الرؤية، و29 يومًا باعتماد الحساب الفلكي.

وقال الفلكيون في البيان: ”بدأت معظم دول العالم الإسلامي شهر رمضان يوم الاثنين 6 مايو/أيار 2019م ، وعليه ستتحرى هذه الدول هلال شهر شوال (عيد الفطر) لعام 1440 هـ يوم الاثنين 3 يونيو/حزيران ، وفي ذلك اليوم سيغيب القمر قبل غروب الشمس في شرق العالم الإسلامي (مثل إندونيسيا) وفي شمال العالم الإسلامي (مثل كازاخستان)، وعليه ستكون رؤية الهلال مستحيلة في تلك المناطق، وبالنسبة للمنطقة العربية ووسط وغرب العالم الإسلامي فإن القمر سيغيب يوم الاثنين بعد فترة قصيرة جدًا من غروب الشمس ليست كافية لرؤيته بأي وسيلة، وذلك وفقًا للدراسات العلمية الميدانية لرصد الأهلة“.

ووفقًا لهذه المعطيات الفلكية فإنه ”بالنسبة للدول التي بدأت رمضان يوم الاثنين، فمن المفترض أن تكمل عدة رمضان ثلاثين يومًا وأن يكون يوم الأربعاء 5 يونيو/ حزيران غرة شهر شوال يوم العيد“.

لكن الدول التي بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، مثل إيران وسلطنة عمان والمغرب، سيتم فيها تحري هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 4 يونيو/حزيران، وستكون رؤية الهلال ممكنة بالنسبة لها وبالتالي يرجح أن يكون يوم العيد في تلك الدول يوم الأربعاء 5 يونيو/حزيران المقبل.