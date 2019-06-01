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ًالجميلي ترفض سياسة فرض ارادات المصالح الحزبية والشخصية على حساب أستقرار المحافظات المحررة .

بينت النائب د . وحدة الجميلي أن التمني بفرض ارادات التغيير على خلاف ارادة سياسي وجماهير المحافظات المحررة مثل انبار ( العزة والكرامة ) وبحجة الاصلاح هو أمر مرفوض ولا يمثل نهج أصلاحي حقيقي ، ولندع كل محافظة تدير شؤونها بمن أختاروهم من أبنائها المسؤولين ، واذا كنا ندعي حجة الأصلاح فحريٌ بنا أن تتوحد رؤى وأهداف سياسيين المحافظات المحررة لتهتم بأعمار المحافظات وأعادة بناها التحتية وأن نعيد كرامة أبنائها بأرجاعهم الى مناطقهم وأن نهتم بأنصاف المظلومين من أبنائها الذين أخذوا بجريرة الارهاب الطائفي والداعشي .

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