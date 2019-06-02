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ابيات من شعر التجليبة

ابيات من شعر التجليبة

چلبو بالحكم واشلون تچليبه

ميسون منعيم الرومي

اجلبنك يليلي والغربه هالطولت

تفركنه غصب والعائلة اتطشرت

ابكلهه الدول واگبورنه انثرت

نخنگ بالدمع والگلب بي خيبه

اجلبنك يليلي الف تجليبه

***

اجلبنك يليلي والظلم طول

احسب بالسنين اوارجع امن اول

يمتة الفرج يا دنيه لتحول

تـِعـَلـَمـْـنه عَ الظلم يا عيبة العيبه

اجلبنك يليلي الف تجليبه

***

اجلبنك يليلي اشلون قسمه

باگوه الوطن وابغير رحمه

نوبه افندي اونوبه ابوعـِـمـَّـه

يمته تنگضي جتكم امصيبه

اجلبنك يليلي الف تجليبه

***

اجلبنك يليلي والوطن مبيوع

واطفاله اليتامه هالكتلهه الجوع

هالنشفت العين اوماضلت ادموع

چلبو بالحكم واشلون تچليبه

اجلبنك يليلي ألف تجليبه

***

اجلبنك يليي والقسمه گشره

رگبة هالشعب بيدين هالزمره

ثروات الوطن للجار يا حسره

شرمتهه الحكومه والقايد الهيبه

اجلبنك يليلي ألف تجليبه

***

اجلبنك يليلي والحرب جتنه

ولدچ يملحه كل وكت ممتحنه

دمهم للرچاب شلون هالمحنه

سكوتك يا شعب طرگاعة وامصيبه

اجلبنك يليلي ألف تجليبه

***

اجلبنك يليلي والفساد اشكال

لا ينحزر لا يخطر اعله البال

احزاب السياسه مغتصبه كل المال

چبيره امصيبتك .. ماضن الك طيبه

اجلبنك يليلي ألف تجليبه

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حزيران / 2019

ســـــــــــــــتوكهولم

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