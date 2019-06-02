احتفالية خمسينية العمل الريادي الأول بـ فن الأوبريت الغنائي في العراق

خمسون عاماً على منجز المسرح الغنائي العراقي بيادر خير

احتفالية تكريم تُطلِق نداء رواد الأوبريت لتجديد العطاء ومواصلته

رؤيةالاحتفالية

أمسية تتضمن قراءات في بيادر خير وتكريم رواد العمل بمناسبة مرور 50 عاما على تقديمه بوصفه أول أوبريت عراقي.

العمل الريادي هو: أوبريت (بيادر خير) سيناريو(ياسين النصير) كلمات (علي العضب) الشعر الفصيح (خالد الخشان)… كلمات لوحة اللول لوة (أبو سرحان) الإخراج المسرحي (قصي البصري) الألحان والقيادة (حميد البصري) بطولة (شوقية العطار وفؤاد سالم)

أولا– الأسبابا لموجبة للاحتفالية

لم يشهد الإنتاج الغناسيقي العراقي عملا للمسرح الغنائي (أوبريت) بصيغته العلمية إلا عام 1969؛ من قبل مجموعة من فناني البصرة، وكان عددهم 60 عنصراً. وكان حدثا ً فنياً مشهوداً، أحدث ضجة في الأوساط الفنية والشعبية العراقية يومها، وما زال الكثير من أبناء الشعب العراقي،الذين عاصروا تلك المرحلة، وما زالوا أحياء، يتذكرون هذا العمل لتميزه وثباته في الذاكرة الجمعية للمبدعات والمبدعين ولجمهور الفن الراقي. وقد عدّه النقاد وكبار الفنانين ومنهم الفنان يوسف العاني، (أهم) حدث فني في عام 1969.

ولأهميةهذا الحدث في تاريخ الفن العراقي، جرى اقتراح هذه الاحتفالية على وزارة الثقافة لإقامة [تلك الاحتفالية] بهذه المناسبة؛ وفاءً وتكريما لمبدعات ومبدعي هذا العمل ممن أنجزوا ذاك العمل الريادي التأسيسي المميز بوجود عدد من منتجي العمل على قيد الحياة

ثانيا – مفردات إجرائية للاحتفالية بهولندا

المحورالأول:

أ – كلمات موجزة لمؤسسات الثقافة.

1 – كلمةالافتتاح الترحيبية: المؤسسة الراعية (البصري).

2 – كلمةرسمية. ربما السفارة.

3 – كلمة منظمات الثقافة. (نقابة الفنانين، نقابة الموسيقيين، مؤسسة سومر، البرلمان الثقافي، الشؤون الثقافية بجامعة ابن رشد، اية مؤسسات أخرى يعاد ترتيب الأولوية بذكر من سيجري وضع اسمه هنا)

4 – مداخلات صغيرة لبعض من شاركوا بالأوبريت وأشخاص شاهدوا العرض

ب – نبذة عن ظروف إنتاج العمل والصعوبات التي واجهها مبدعوه منذ طرح فكرة الأوبريت التي جسدت: (مشكلة هجرة الفلاحين من الريف إلى مراكز المدن) والمعاناة بجوانب طابع الموضوع والتحضيرات الإجرائية حتى تقديم العمل في بغداد. المداخلة لملحن الأوبريت وقائد العمل الدكتور حميد البصري.

المحورالثاني:

ج – الاستماع ومشاهدة تسجيل الأوبريت كاملا

د – استراحة قصيرة لشرب الشاي والقهوة وتناول بعض المأكولات

المحورالأخير:

هـ– تسليم المكرَّمات والمكرمين دروع فنية وأوسمة الثقافة وشهاداتتقديرية باسم الحركة الثقافية العراقية ومؤسساتها.

و – حوار مفتوح بين جمهور الحاضرين والمشاركين في العمل

ثالثا – مكان وزمان الحفل

المكان : لاهاي – جمعية البيت العراقي في القاعة الكبرى لمبنى الجمعية

الزمان : 29حزيران يونيو 2019 .

للوصول إلى قاعة الاحتفالية:

Escamplaan 61F

2547 GA DenHaag

هاتف : 0616255700 ابو فرح

للوصول الى القاعة . ترام 4 من المطة المركزية في دنهاخ المتجه الى De uithof والنزول في محطة Tenhofslaan

وترام 6 من نفس المحطة المتجه الى لايمبرغ والنزول في نفس المحطة.

القاعة امام المحطة تماما

رابعا – الحضور

قائمة الشخصيات الريادية:

المقيمون في المهجر خاص باحتفالية لاهاي:

1 – حميد البصري \هولندا

2 – شوقية العطار \هولندا

3 – ياسين النصير\ هولندا

4- طالب غالي \ دانمارك

5- سلمى ابراهيم\ دانمارك

6 – رعد خلف \سوريا