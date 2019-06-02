الاتحاد: لن نعود الى مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم دون تفعيل مجلس كركوك

رهن الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، عودته إلى الاتفاق المشترك بشان تشكل حكومة إقليم كردستان بالاتفاق على تفلعيل مجلس محافظة كركوك، مشيرا إلى أن جميع المفاوضات توقفت الى ما بعد عطلة العيد.

وقال عضو الاتحاد غياث السورجي في تصريح ان “الاتحاد الوطني الكردستاني مستمر في مقاطعة مفاوضات تشكيل حكومة اقليم كردستان وقد رهن عودته اليها بشرطين”.

واضاف السورجي، أن “ابرز الشروط هو التعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني من اجل تفعيل عمل مجلس محافظة كركوك والعمل على تطبيع الاوضاع فيها، فضلا عن الاتفاق على مرشح وزارة العدل في الحكومة الاتحادية”.

واوضح السورجي أن “حصص الاتحاد الوطني الكردستاني في حكومة الإقليم مضمونة ولا يمكن لاي طرف سياسي التفرد في حكم الاقليم وهذا ما يعلمه جيدا الحزب الديمقراطي الكردستاني”.

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