البرلمان يؤجل معاودة عقد جلساته الى 11 حزيران

أجل مجلس النواب، السبت (1 حزيران 2019)، معاودة عقد جلساته الى الـ 11 من حزيران الجاري.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان لها، إن “رئاسة المجلس نسبت ان تستأنف جلسات المجلس ما بعد العيد. يوم الثلاثاء الموافق 11 حزيران 2019”.
أجل مجلس النواب، السبت (1 حزيران 2019)، معاودة عقد جلساته الى الـ 11 من حزيران الجاري.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان لها، إن “رئاسة المجلس نسبت ان تستأنف جلسات المجلس ما بعد العيد. يوم الثلاثاء الموافق 11 حزيران 2019”.
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