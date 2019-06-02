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الحزب الإسلامي : الجريمة البشعة بحق سكان قرية ابو خنازير تقويض معلن لجهود استقرار ديالى والحكومة مطالبة بوقفة حازمة وعاجلة لحمايتها

استنكر الحزب الإسلامي العراقي ، الجريمة البشعة التي اقدمت عليها فئة ضالة خارجة على القانون ، بحق عدد من أبناء قرية ابو خنازير في ناحية أبي صيدا بمحافظة ديالى .

وشدد الحزب في تصريح صحفي ، على ان هذه الفعلة الشنيعة ، محاولة لاعادة الفوضى الى محافظة ديالى ، وتقويض معلن لكل جهود اعادة الاستقرار اليها .

وطالب الحزب الحكومة باتخاذ االاجراءات اللازمة لتطويق ومعالجة هذه التطورات الخطيرة ، مطالبا اياها بالتدخل الفوري لحماية المواطنين ، وبما يمنحهم الاطمئنان ، ويحول خروجهم منها وتكرار مسلسل النزوح المؤلم.

كما ودعا كافة الأطراف الفاعلة وفي مقدمتها الحكومة المحلية والجهات الأمنية في المحافظة بأداء دورها المطلوب من ملاحقة الجناة ومحاسبتهم ، وايقاف كافة الأنشطة الخارجة على القانون في المحافظة ، وحماية أمنها من الفلتان الذي تسعى لها الجهات الاجرامية المغرضة .

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